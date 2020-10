Gwyneth Paltrow Ungkap Adegan Ciuman dengan Robert Downey Jr Jadi Pengalaman Terburuk

Berulang kali dipasangkan dalam film Marvel, Gwyneth Paltrow menyebut adegan ciumannya dengan Robert Downey Jr menjadi pengalaman terburuk. Kenapa ya?

TRIBUN-MEDAN.com - Gwyneth Paltrow dan Robert Downey Jr berperan sebagai pasangan kekasih dalam film-film Marvel.

Tak heran mereka selalu menampilkan chemistry yang sempurn.

Gwyneth Paltrow dan Robert Downey Jr juga merupakan satu di antara pasangan terbaik di dunia Marvel Cinematic Universe.

Namun di balik romantisme mereka di depan kamera, Gwyneth Paltrow memiliki kenangan cukup buruk saat beradu Robert Downey Jr.

Baca juga: Demi Lovato Dukung Taylor Swift yang Dikritik Gegara Terlalu Vokal Tentang Politik

Gwyneth Paltrow menceritakan kenangan itu dalam episode terbaru dari siaran podcast Goop.

Sepanjang siaran, Gwyneth dan Kate Hudson membahas soal ciuman terburuk mereka di layar.

Kate mengaku, berciuman dengan Matthew McConaughey di How To Lose A Guy in 10 Days adalah pengalaman terburuk baginya.

"Setiap kali aku mencium McConaughey, sepertinya ada sesuatu yang terjadi dan ada seperti ingus atau angin."

"Seperti saat kita berciuman di akhir Fool’s Gold, kami kayak di laut, kami mengalami kecelakaan pesawat, ia baru saja mengeluarkan ingus di seluruh wajahnya!" terangnya.

Baca juga: Ingat Eyang Subur? Dulu Heboh Beristri 8, Kini Banting Setir Jadi Youtuber: Saya Mau Santai Aja