Fakta-fakta Richard Muljadi, Cucu Konglomerat, Pernah Tersandung Narkoba, dan Dikawal saat Jogging

TRIBUN-MEDAN.COM - Sosok Richard Muljadi: Beri Mobil pada Anjing Kesayangan, Tersandung Narkoba jelang Pernikahan

Sosok Richard Muljadi kembali menjadi sorotan setelah viral video sedang jogging dikawal mobil patwal di Denpasar, Bali, Jumat (16/10/2020).

Richard Muljadi cucu seorang konglomerat di Indonesia dan merupakan pengusaha yang terbilang sukses di Indonesia.

Ia meraih gelar di bidang ekonomi dan pemasaran dari Monash University, Melbourne, Australia.

Richard Muljadi juga merupakan co-founder perusahaan teknologi Dua Tech Global dan direktur bisnis keluarganya, PT Mulia Graha Abadi.

Tak hanya itu, Richard Muljadi juga merupakan cucu wanita terkaya di Indonesia, Kartini Muljadi.

Dalam akun Instagram pribadinya, @richardmuljadi, Richard Muljadi pernah memasang foto kebersamaannya dengan sang nenek.

"Nothing taste better than your grandma's home cooking," tulis Richard Muljadi dalam unggahannya beberapa waktu lalu.

