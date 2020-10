Hotel Santika Bukittinggi, Tambahan Kekayaan Kota dengan Ikon Jam Gadang di Indonesia

Tribun-Medan.com, Buktitinggi - Bila mendengar Kota Bukittinggi di Sumatera Barat, tentunya terngiang di kepala tentang sejarah dan istimewanya daerah yang satu ini. Berjarak 90 Km dari Kota Padang, daerah pemilik ikon Jam Gadang merupakan salah satu kota yang kaya akan sejarah dan keindahan

Bukittinggi menjadi daya tarik bagi para pecinta alam terutama karena lokasinya yang berada di Pegunungan Bukit Barisan. Ada Gunung Singgalang dan Gunung Marapi yang mengapit Kota ini, sehingga bila berada di sini hawa sejuk akan menyelimuti tubuh.

Selain itu pula, pada masa perang kemerdekaan, Bukittinggi pernah menjadi ibu kota darurat dari NKRI. Sehingga Bukittinggi dikenal sebagai kota perjuangan bangsa, yang dibuktikan lahirnya tokoh nasional, seperti Wakil Presiden pertama Indonesia, Mohammad Hatta.

Melihat Kota Bukittinggi dengan kekayaannya itu, Santika Indonesia Hotels & Resorts menghadirkan Hotel Santika Bukittinggi dengan pelayanan dari hati khas Indonesia. Hadirnya Hotel Santika Bukittinggi akan menjawab berbagai kebutuhan semua elemen masyarakat dan wisatawan.

Ari Perdana, selaku General Manager dari Santika Bukittinggi menjelaskan bahwa Hotel Santika Bukittinggi ini dibangun sebagai bentuk dukungan untuk pengembangan pariwisata Kota Bukittinggi.

“Kami menawarkan harga promo pembukaan di Rp 750.000,- . Harga ini berlaku untuk 3 bulan ke depan dimulai dari syukuran pembukaan dilakukan.” Jelas Ari kembali.

Hotel Santika Bukittinggi berlokasi di Jalan Tuanku Nan Renceh No.33 Bukittinggi. Lokasinya cukup strategis dengan berbagai ikon wisata Kota Bukittingi seperti Jam Gadang, Monumen Mohammad Hatta dan Benteng Fort de Kock.

Nah, Hotel Santika Bukittinggi memiliki 130 kamar dengan 7 tipe kamar; Superior, Deluxe, Deluxe Balcon, Deluxe Execuitve, Executive, Suite dan Santika Suite. Ada juga 6 ruang meeting dan sebuah Santika Ballroom tersedia untuk mengakomodir perhelatan sampai kurang lebih 500 orang.

Santika Indonesia Hotels & Resorts Bukittinggi (Tribun Medan/HO)

Soal fasilitas tak perlu diragukan lagi. Hotel Santika Bukittinggi didukung kehadiran Marapi Restaurant, Singgalang Skylounge, fitness Room dan kolam renang.

Perlu diketahui juga, hadirnya Hotel Santika Bukittinggi melengkapi Hotel Santika dalam kelompok Hotel Santika berbintang tiga di Indonesia. Hotel Santika Bukittinggi adalah yang ke-31 dan merupakan property ke 115 yang dikelola oleh Santika Indonesia Hotels & Resorts.

Hingga saat ini property dari Santika Indonesia Hotels & Resorts telah tersebar di lebih dari 40 kota di Indonesia dengan 7 brand utama: The Samaya dan The Kayana yang tergabung dalam The Royal Collection sebagai boutique villa, The Anvaya berbintang 5, Hotel Santika Premiere berbintang 4, Hotel Santika berbintang 3, Kampi Hotel sebagai instagenic hotel berbintang 3 dan Amaris Hotel sebagai Smart Hotel.