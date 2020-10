Salshadilla Juwita Diduga Berikan Sindiran pada Lutfi Agizal, Tak Nyaman Urusan Pribadi Diumbar

TRIBUN-MEDAN.com- Baru-baru ini, Salshadilla Juwita dianggap merespon sindiran Lutfi Agizal di akun media sosial Twitter @salshadillaindr.

Kali ini, putri pedangdut Iis Dahlia ini seakan-akan merasakan ada manipulasi emosi dari sang mantan yang membuatnya merasa bersalah.

Baca juga: Video Penculikan Anak di Teras Rumah saat Pagar Terbuka, Dibius dan Dimasukkan ke Dalam Karung

Tak hanya membuatnya merasa bersalah, banyak pihak terutama netizen yang menekannya.

"Barusan ditunjukin temen kalau aku lagi diguilt trip dan digaslight habis-habisan di Instagram seseorang," cuit Salshadilla dikutip Grid.ID, Minggu (18/10/2020).

"Jujur langsung gak bisa nafas, because i have proof of how i begged for this not to happen (karena aku punya bukti betapa aku memohon sesuatu ini untuk tidak terjadi). Doain aku ya temen-temen Twitter. Semoga aku kuat ngadepin ini :)," sambungnya.

Baca juga: Perjuangan Feby Febiola yang Saat Mulai Hidup dari Nol Terkena Kanker hingga Rela Berpindah Kos

Seseorang yang dirujuk Salshadilla pun disebut sebagai individu yang manipulatif.

Karena beberapa kali pernah menyebar berita palsu tentang dirinya.

"Again, manipulative behaviour (lagi perilaku manipulatif). Temenku pernah dikasih tau sama dia kalau aku bipolar, supaya ngejauh dari aku. Padahal, aku BPD :)," beber Salshadilla.

Akhirnya berani untuk bersuara, Salshadilla menolak anggapan bahwa dirinya tak mau susah dan senang bareng dalam suatu hubungan.