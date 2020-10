Ikuti Pemusatan Latihan Paralimpik Tokyo, Nur Very Didukung STOK Bina Guna

KETUA STOK Bina Guna dr Hj Liliana Puspa Sari (jilbab merah) didampingi Ketua NPC Sumut Alan Sastra Ginting (dua dari kiri) foto bersama dengan Nur Very (jaket merah) sebelum mengikuti Pelatnas di Solo pada awal Oktober mendatang, Senin (19/10/2020).

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Atlet NPC Sumut yang juga mahasiswa di Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan (STOK) Bina Guna, Nur Very akan mengikuti Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas) di Solo pada Oktober 2020 sampai Agustus 2021.

Terkait hal itu, STOK Bina Guna bersama NPC Sumut melepas Nur Very sebagai mahasiswa dan atlet karena mengikuti Pelatnas di Solo.

Ketua STOK Bina Guna dr Hj Liliana Puspa Sari mengaku bangga dan mengapresiasi prestasi yang diraih anak didiknya tersebut.

Pasalnya ajang yang diikuti merupakan ajang dunia, dan dipastikan jika mampu meraih medali akan membanggakan nama Indonesia.

Baca juga: LATIH KETAHANAN Jelang ASEAN Para Games Vietnam, Petenis Meja NPC Sumut Dibombardir Seratusan Bola

"Hanya saja inikan masih Pelatnas. Kemungkinan saja bisa tersisih, makanya agak cemas sedikit. Namun kalau melihat prestasi yang didapat di tingkat nasional, Asia Tenggara, hingga Asia maka saya yakin Very akan mampu menjalani semuanya dengan baik," kata Lili, Senin (19/10/2020).

Mengenai dukungan apa yang diberikan STOK Bina Guna kepada Nur Very, Lili menyatakan memang tidak banyak yang diberikan. Namun yang pasti, dispensasi selama Nur Very mengikuti pelatnas.

Karena apapun itu, usaha dan kerja kerasnya selama di Pelatnas nanti harus dihargai.

"Kampus pastinya sangat menghargai prestasi Nur Very, maka saya minta sama dia jangan khawatir masalah kuliah dan fokus kepada latihan selama di sana. Tadi juga kampus memberikan uang saku sebagai penyemangat dan bentuk kepedulian," ujarnya.

Lili pun meminta kepada Nur Very agar pantang menyerah dan tetap semangat dalam menjalani Pelatnas untuk menghadapi Paralimpik Tokyo 2021.

Baca juga: Persiapan ASEAN Para Games Vietnam, Petenis Meja NPC Sumut Latihan Bola Banyak

"Ini merupakan ajang bergengsi tingkat dunia di mana persaingannya sangat kuat dan ketat. Maka dari itu saya minta agar Nur Very agar berbuat semaksimal mungkin untuk mengharumkan nama baik bangsa dan negara. Terutama NPC Sumut dan kampus kita," katanya.

Ditambahkan Lili, kalau Nur Very berprestasi saat even bergengsi tersebut, sudah pasti nama kampus STOK Bina Guna juga akan ikut bangga dan terkenal. "Kita berharap agar Nur Very bisa berprestasi dan membawa nama harum negara serta provinsi Sumut," pungkasnya.(akb/tribun-medan.com)