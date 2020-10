Opick Tulis Lagu untuk Raffi Ahmad dan Gigi, Sebut Terinspirasi dari Kehidupan Rumah Tangga

Opick ciptakan lagu untuk Raffi dan Gigi. Ia mengaku terinspirasi dari pemikirannya selama mengenang tentang rumah tangga.

TRIBUN-MEDAN.com - Pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina mendapat hadiah dari penyanyi sekaligus pencipta lagu, Opick.

Hadiah berupa lagu yang ditulis oleh Opick.

Pasangan yang baru saja merayakan ulang tahun ke-6 pernikahan itu pun menyambangi rumah sang pencipta lagu, hendak rekaman.

"Ini sebenarnya cerita lagunya waktu Mas Opick datang ke acara Okay Bos kan. Kan Mas Opick ngarangnya langsung on the spot, kok bisa langsung nyampai ke hati aku gitu lagu ini," kata Raffi Ahmad, dikutip dari kanal YouTube Rans Entertainment, Senin (19/10/2020).

Kata Opick, lagu itu terinspirasi dari pemikirannya selama mengenang tentang rumah tangga.

"Kadang-kadang kita itu melihat rumah tangga itu punya mimpi seperti film-film kartun menikah terus bahagia, terus enggak ada persoalan," ujar Opick.

Nagita lalu menyeletuk saat kanak-kanak ia pernah mendambakan kisah cinta seperti di kartun.

"Ternyata enggak begitu. Justru ini persoalan kita ada pernah berantem dengan tanda kutip ya, itu menambah kemeseraan sebenarnya, asal jangan banyak-banyak," jelas Opick.

Opick pun berpendapat, dinamika dalam hubungan suami istri menjadi salah satu penguat hubungan.

"Aku pengin nuangin ini, bikin lagu cinta suami istri. Terus apa sih kalau ada benturan ini, masing-masing punya persoalan dari diri, keluarga, pekerjaan, tapi cinta yang akan menyatukan hati kita. Cinta yang akan membuat bertahan," sambung Opick.

Opick berharap lagu cinta yang realistis ini akan keren hasilnya.

Terlebih menurutnya perpaduan suara Raffi yang serak-serak basah dan suara Nagita yang lembut mampu menyatu dengan baik.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Tulis Lagu untuk Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Opick: Cinta yang Membuat Bertahan"