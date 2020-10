Sekolah Barber Hadir untuk Ciptakan Barberman Sekaligus Pengusaha Barbershop di Kota Medan

Sekolah Barber by Raden the Barber kembali membuka pelatihan untuk mengajarkan pangkas rambut pria atau kursus barber dengan garansi pasti bisa dan dibekali juga strategi dalam membangun barbersho.

TRIBUNMEDAN.ID, MEDAN - Zaman sekarang ini jika hanya mengandalkan ijazah saja maka sulit untuk bersaing dalam mencari pekerjaan sehingga dibutuhkan skill atau keterampilan tambahan yang diperlukan.

Keterampilan yang dibutuhkan dari dulu hingga sekarang oleh semua orang salah satunya adalah skill pangkas rambut.

Sekolah Barber by Raden the Barber kembali membuka pelatihan untuk angkatan selanjutnya, kursus ini mengajarkan pangkas rambut pria atau kursus barber dengan garansi pasti bisa dan dibekali juga strategi dalam membangun barbershop hingga banyak cabang, hal ini berdasarkan pengalaman Raden the Barber dalam membangun belasan cabang dalam waktu 4 tahun.

Sekolah Barber telah meluluskan ratusan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia bahkan hingga Malaysia, ada yang bekerja maupun usaha sendiri bahkan ada beberapa yang sudah 2 cabang padahal baru beberapa bulan setelah lulus dari Sekolah Barber.

Sekolah Barber di setiap angkatannya selalu memberikan beasiswa kursus untuk peserta yang lulus seleksi dan diberikan pekerjaan langsung, ini hanya berlaku buat peserta yang berasal dari keluarga tidak mampu.

Bisnis barbershop adalah bisnis yang tidak lekang oleh waktu karena semenjak zaman dulu hingga sekarang bisnis pangkas rambut selalu ada.

Untuk mengikuti peserta sangat dibatasi dalam satu ruangan, maksimal satu kelas 8 orang, di sini peserta akan mendapatkan skill atau keterampilan memangkas rambut pria, cara membangun barbershop mulai dari merek, slogan, hingga memasarkan bisnis barbershop-nya jadi kursus ini sangat cocok yang mereka saat ini sedang menganggur, atau mahasiswa yang ingin punya skill tambahan.

Sekolah Barber berada di Kota Medan, Banda Aceh, dan Insyaallah akan hadir di Kota Pekanbaru. Untuk Medan Lokasi di Jalan Karya Jaya, Medan Johor.

Info lebih lanjut bisa kunjungi website www.sekolahbarber.com atau menghubungi nomor telepon atau whatsapp (wa) 082167063355 karena ada admin yang ramah yang akan memberikan penjelasan. Aku Instagram @sekolahbarber dan @radenthebarber

Sekolah Barber memiliki slogan, Belajar-Sukses-Bahagia, karena untuk sukses harus belajar sehingga bisa membahagiakan banyak orang. Terima kasih