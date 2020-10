Chelsea Olivia Melahirkan Anak Kedua Berjenis Kelamin Laki-laki, Diberinama Ini

TRIBUN-MEDAN.com- Artis Chelsea Olivia baru saja melahirkan anak keduanya pada Selasa, 20 Oktober 2020.

Setelah penantian selama 9 bulan, akhirnya keluarga kecil Chelsea Olivia dan Glenn Alinskie dikaruniai anak laki-laki.

Kebahagiaan itu terungkap di laman Instagram Glenn Alinskie baru-baru ini.

Ayah Nastusha Olivia Alinskie membagikan potret dirinya mengenakan pakaian khusus saat mendampingi Chelsea Olivia di dalam ruang operasi.

Sementara itu, di Instagram Storynya Glenn Alinskie mengungkap nama lengkap dari anak keduanya.

Pasangan ini memberikan nama Dante Oliver Alinskie untuk adik Nastusha Olivia Alinskie yang baru saja lahir.

Rupanya Glenn Alinskie telah mempersiapkan akun Instagram untuk Dante yakni @dante.oliver.alinskie.

Dalam unggahan pertamanya, Glenn Alinskie membagikan foto dirinya, Chelsea Olivia, dan dokter yang menangani kelahiran Dante Oliver Alinskie.

"The 3 angels that made sure I made a safe arrival into this side of the world.. they are called Daddy, Mommy, and opa dr Azen Salim.