Pertama Gunakan SAP S/4 HANA Cloud, XL Axiata Pimpin Industri dalam Transformasi Digital

TRIBUNMEDAN.ID, JAKARTA – XL Axiata menjadi perusahaan telekomunikasi pertama di Asia Tenggara yang menggunakan SAP S/4 HANA Cloud sebagai bagian dari strategi perusahaan menjadi pelopor di industri telko dan memimpin transformasi digital untuk operasional yang end-to-end.

Sebagai pemimpin di industri telko yang sangat dinamis dan penuh dengan tuntutan, dengan lebih dari 56,7 juta pelanggan di seluruh Indonesia, XL Axiata telah menjadikan transformasi digital perusahaan sebagai bagian utama dari strategi bisnis mereka yang pada akhirnya akan memberikan efisiensi dan efektivitas yang lebih baik untuk tata kelola yang baik, pengambilan keputusan dan aktivitas operasional yang lebih baik.

“XL Axiata berhasil melakukan transformasi menjadi pemimpin dalam hal penyedia layanan digital dan data. Kami sangat percaya dan berkomitmen penuh terhadap transformasi digital sebagai bagian dari strategi bisnis perusahaan,” kata Yessie D. Yosetya, Director & Chief Information-Digital Officer XL Axiata.

“Dengan SAP S/4HANA Cloud, kami memiliki teknologi yang handal dari penyedia layanan ERP terbaik di dunia untuk membantu kami mentransfromasi proses bisnis kami di seluruh operasional. Keputusan untuk beralih ke cloud juga membuat kami bisa mempunyai keunggulan yang sangat besar di segmen pasar pra bayar yang sangat dinamis dan tumbuh pesat di Indonesia,” kata dia.

Dengan transformasi digital, XL Axiata kembali memilih SAP untuk solusi ERP berbasis cloud dan untuk meningkatkan efisiensi operasional perusahaan secara end to end, di mana saat perusahaan telah menggunakan layanan SAP untuk seluruh proses bisnis mulai dari order to cash, procure to pay, record to report dan hire to retire.

Selain itu, SAP S/4HANA Cloud juga terintegrasi dengan sistem manajemen inti di sekitarnya, seperti manajemen tower, sourcing, manajemen aset jaringan, dan billing.

Keunggulan lainnya dari SAP S/4HANA Cloud adalah memberikan infrastruktur TI yang lebih sederhana dan efisien, yang mampu menyediakan source of truth tunggal bagi keuangan ataupun data perusahaan lainnya, membantu managemen untuk membuat keputusan yang lebih strategis lewat input dari dashboard keuangan yang memberikan wawasan secara realtime, yang pada akhirnya membuat XL Axiata lebih lincah dalam merespon pasar.

Selain itu, layanan cloud ini membantu XL Axiata untuk memenuhi peraturan International Financial Reporting Standards (IFRS) 16.

XL Axiata juga telah menggunakan solusi Line of Business (LoB) SAP Cloud lainnya seperti Success Factors untuk solusi operasional HR yang mencakup seluruh proses mulai dari hire hingga retire, dan SAP Concur untuk manajemen berbagai pengeluaran mulai dari perjalanan dinas hingga reimbursements – semuanya terintegrasi dengan SAP S/4HANA Cloud.

XL Axiata berkolaborasi dengan SAP Services agar implementasi SAP S/4HANA Cloud berjalan dengan baik. Tim SAP Services memandu proses transformasi end-to-end, mulai dari scoping awal, perencanaan business case, migrasi, hingga project management and support. Seluruh proyek diseselsaikan sesuai jadwal dan secara off-site karena adanya PSBB COVID-19.

Komitmen penuh XL Axiata terhadap strategi transformasi digital mereka terlihat dari keterlibatan seluruh jajaran perusahaan, mulai dari jajaran direksi C-level hingga karyawan mereka yang bekerja bersama tim SAP Services selama proses implementasi dan go-live.

“Kami memperoleh dukungan penuh dari jajaran direksi sejak awal proyek ini, namun kolaborasi yang kuat antara tim SAP Services dan kerja keras yang luar biasa dari karyawan kami membuat ini semua terlaksana,” kata Yosetya.

“Kami bangga bisa berkolabirasi dengan XL Axiata terkait journey transformasi digital mereka yang merupakan pelopor di industri ini,” kata Andreas Diantoro, Managing Director SAP Indonesia.

“Sebagai perusahaan telko pertama yang mengimplementasikan SAP S/4HANA Cloud tidak hanya di Indonesia, namun juga di Asia Tenggara, menunjukan bahwa manajemen XL Axiata memiliki visi jauh ke depan untuk memimpin kemajuan operasional mereka di kawasan. SAP S/4HANA Cloud akan membantu mereka beroperasi dengan lebih baik bersama pemimpin layanan ERP di dunia dan memiliki keunggulan kompetitif lewat teknologi – teknologi cerdas. Kami juga berterimakasih atas kepercayaan penuh dari XL Axiata kepada tim SAP Services terkait impelementasi ini.”