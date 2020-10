Glenn Alinskie Bagikan Kabar Chelsea Olivia telah Melahirkan Anak Kedua Berjenis Kelamin Laki-laki

Glenn Alinskie membagikan potret dirinya mengenakan pakaian khusus saat mendampingi Chelsea Olivia di dalam ruang operasi.

Terlihat pula Chelsea Olivia tergolek lemas di ranjang rumah sakit bersama adik Nastusha Olivia Alinskie.

TRIBUN-MEDAN.com - Kabar bahagia datang dari pasangan Chelsea Olivia dan Glenn Alinskie.

Pasalnya, Chelsea Olivia baru saja melahirkan anak keduanya pada Selasa, 20 Oktober 2020.

Setelah penantian selama 9 bulan, akhirnya keluarga kecil Chelsea Olivia dan Glenn Alinskie dikaruniai anak laki-laki.

Kebahagiaan itu terungkap di laman Instagram Glenn Alinskie baru-baru ini.

Ayah Nastusha Olivia Alinskie membagikan potret dirinya mengenakan pakaian khusus saat mendampingi Chelsea Olivia di dalam ruang operasi.

Glenn Alinskie menyambut kelahiran anak keduanya (Instagram/Glenn Alinskie)

Pasangan ini terlihat sangat bahagia dalam menyambut momen kelahiran ini.

Glenn Alinskie juga menuliskan keterangan di unggahan tersebut.

"Oh my goodness. Miracles after miracles.. thank you for all these blessings.