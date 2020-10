Penyanyi Dangdut Rupawan Ini Memperkerjakan Mantan Suaminya, Alasannya Buat Orang Terenyuh

TRIBUN-MEDAN.com - PENYANYI DANGDUT Jenita Janet mengungkapkan alasannya memperkerjakan mantan suaminya, Alief Hedy Nurmaulid sebagai manajernya.

Dalam wawancara bersama penyanyi dangut Dewi Perssik di kanal YouTube-nya, perempuan yang akrab disapa Janet itu mengatakan, alasannya menjadikan Alief sebagai manajer agar suaminya pada saat itu bisa menafkahinya.

"Biar dia bisa menafkahi saya. Jujur, saya itu kasih duit ke dia, anggaplah, nih duit, tapi kamu nafkahi aku. Aku tuh berpikir gimana caranya supaya (dia) dapat uang, terus dia kasih nafkah ke aku," kata Jenita Janet seperti dikutip Kompas.com, Rabu (21/10/2020).

Selain alasan nafkah, pemilik nama lengkap Jeni Juliana itu berujar, alasannya menjadikan Alief sebagai manajer agar dirinya tidak jauh-jauh dari suami.

Sebab, mengingat pekerjaan Jenita Janet sebagai penyanyi dan harus manggung di luar kota sehingga intensitas bertemu dengan Alief sangat berkurang.

"Dosa lho kak, (suami) enggak kasih nafkah itu dosa. Makanya bagaimana caranya supaya dia enggak dosa. Saya ambil dia, saya percayakan dia untuk jadi manajer," ujar Jenita Janet.

Kemudian perempuan kelahiran Juni 1987 itu mengungkapkan pembagian bayaran dengan Alief.

"Jadi gini, semua uangnya itu masuk ke rekening aku, tetapi kita di awal sudah perjanjian 'kamu dapat 20 persen dari setiap off air. Kalau enggak ada off air saya yang gaji kamu Rp 5 juta per bulan'," kata Jenita Janet.

Untuk diketahui, Jenita Janet menggugat cerai Alief Hedy Nurmaulid di Pengadilan Agama (PA) Bekasi pada 4 Desember 2019.

Pada 17 Maret 2020 lalu, majelis hakim Pengadilan Agama Bekasi menyatakan Jenita Janet dan Alief resmi bercerai.

Kini, Jenita Janet tengah menjalin hubungan asmara dengan seorang pria bernama Danu Sofwan.

Menurut penuturan Jenita Janet, hubungannya beranjak ke pernikahan dan berniat menggelar pada 2020 ini.

