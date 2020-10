TRIBUN-MEDAN.com - Suami Baru Angela Lee Terima Masa Lalu Sang Istri yang Pahit, Pernah Dipenjara karena Kasus Ini

Angela Lee resmi melepas status janda setelah menikah untuk kali kedua, Selasa (20/10/2020).

Pria yang kini menjadi suami Angela Lee adalah seorang pengusaha rental mobil. Namanya Alexander.

Baca juga: Hospital Cash Cover, Produk Asuransi Proteksi Pertama dari Grab untuk Pengguna Indonesia

Lewat kanal YouTube STARPRO Indonesia, selebgram berusia 33 tahun ini punya alasan kuat mau menikah dengan Alexander.

"Menurut aku sosok Alexander, dia itu sosok orang yang bisa sangat dewasa dalam berpikir, melangkah. Misalnya aku ada kerjaan A baiknya gimana ya, apa aku nerusin atau apa, dia tuh selalu ngasih masukan yang bijak banget. Dengan asam garam kehidupan buat dia tangguh banget," kata Angela Lee dikutip Kompas.com, Rabu (21/10/2020).

Di sisi lain, Angela Lee berharap agar pernikahannya yang kedua ini bisa menjadi pernikahan yang langgeng sampai akhir hayat.

Angela Lee. (Instagram)

Baca juga: Bertemu dengan Warga Sukaramai, Bobby Nasution: Bantuan Nanti Bukan Lagi Beras, Tapi Uang Tunai

"Berharapnya ini bukan sekedar pesta pernikahan, tapi benar-benar nyiapin pernikahan membentuk keluarga yang longlasting, sakinah yang bisa berkat buat orang lain," tutur Angela Lee.

Sebelumnya kabar kebahagiaan Angela Lee terpampang dalam Istagram-nya.

Di situ, Angela Lee mengunggah foto kebahagiaan dengan suami, Alexander, serta memberikan keterangan manis.

“Suamiku..And I’d choose you; in a hundred lifetimes, in a hundred worlds, in any version of reality, I’d find you and I’d choose you. (Dan saya akan memilih Anda, dalam seratus kehidupan ke depan, dalam seratus dunia, dalam versi realitas apa pun, saya akan menemukan Anda dan saya akan memilih Anda),” tulis Angela.