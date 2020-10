Deretan Foto Dante Oliver Alinskie, Buah Hati Kedua Chelsea Olivia dan Glenn Alinskie

Diketahui dari video yang diunggah di kanal YouTube Alinskie Family, Chelsea terlihat bersiap sebelum menuju ruang operasi.

TRIBUN-MEDAN.com - Kebahagiaan tengah menyelimuti keluarga pasangan artis Chelsea Olivia dan Glenn Alinskie.

Mereka baru saja dikaruniai anak kedua yang berjenis kelamin laki-laki pada Selasa (20/10/2020).

Melalui Instagram, Chelsea mengunggah momen setelah melahirkan anak keduanya yang diberi nama Dante Oliver Alinskie.

"Welcoming our little man @dante.oliver.alinskie

Thank you God for guiding this whole process and for blessing our family with this beautiful angel," ungkap Chelsea Olivia pada keterangan unggahan di atas.

Penasaran seperti apa lucunya adik dari Nastusha ini?

Dikutip dari berbagai sumber, berikut 5 potret Dante Oliver Alinskie, anak kedua pasangan Chelsea Olivia dan Glenn Alinskie.

Momen setelah persalinan

Imutnya saat tidur