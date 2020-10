Kelamnya Masa Lalu Menguat Tatkala Artis Elok Rupanya Ini Mendalami Karakter Dinda di Story of Kale

Pemain film Aurelie Moeremans saat ditemui pada acara launching poster film 'Ketika Mas Gagah Pergi The Movie' di Cafe Jetsky, Pantai Mutiara, Jakarta Utara, Jumat (6/11/2015) malam. Tribunnews/Jeprima

TRIBUN-MEDAN.com - Aurelie Moeremans sangat mendalami karakternya sebagai Dinda dalam film bertajuk 'Story of Kale: When Someone's In Love' yang merupakan spin-off dari 'Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini' (NKTCHI).

Dinda kerap mendapat perilaku kasar dari kekasihnya bernama Argo dan masuk dalam toxic relationship bersama Kale, tokoh integral dalam NKCTHI.

Ternyata untuk mendalami karakter Dinda yang kerap mendapatkan kekerasan fisik, sedikit mencungkil masa lalu Aurelie Moeremans.

Bagaimana tidak?

Aurelie sempat menerima kekerasan dari pasangannya terdahulu.

"Pas reading aku cerita sama Mas Angga, aku pernah di posisi Dinda, pas syuting mengalami kekerasan, akhirnya flashback aku keinget," kata Aurelie Moeremans saat konferensi pers virtual, Rabu (21/10/2020).

Saat itu, Aurelie santai dengan perannya sebagai Dinda karena dia pikir saat ini dia sudah benar-benar sembuh, ternyata tidak sepenuhnya.

"Ku pikir sudah sembuh, sakit sedikit, pas abis syuting sembuh lagi kok," lanjutnya.

Demi karakter Dinda, Aurelie kembali mengorek luka terdahulunya.

Tapi di satu sisi, Aurelie beruntung memiliki pengalaman buruk dengan pasangannya.

Pengalaman buruk itu bisa disulap menjadi hal yang positif.

Aurelie jadi benar-benar bisa menghayati perannya lebih dalam.

"Itu membantu sih mendalami karakter, pas nangis ya nangis, traumanya aku pakai, positif ya dari trauma," tandasnya.

