Setelah Melepas Rindu karena 20 Hari Tidak Bertemu Ashanty, Anang Hermansyah Malah Jatuh Sakit

TRIBUN-MEDAN.com - SETELAH melepas rindu dengan Ashanty karena tidak bertemu 20 hari, Anang Hermansyah dikabarkan sakit.

Sebelumnya mereka tidak bertemu karena Anang syuting di Jakarta sedangkan Ashanty berada di Pulau Dewata.

Akan tetapi beredar kabar Anang Hermansyah kini terbaring di rumah sakit.

Apalagi, kabar tak mengenakan itu disampaikan langsung oleh Ashanty lewat akun Instagramnya, Kamis (22/10/2020).

Ashanty membagikan potret dirinya menemani sang suami di rumah sakit.

"Nganter mas Anang ke RS buat tindakan kita semua tetep di check biar aman," tulis Ashanty di Instagram story-nya siang ini.

Ia kemudian membagikan potret Anang di rajang rumah sakit.

"Get well soon @ananghijau," terangnya.

Instagram/ashanty_ash

Ashanty temani Anang Hermansyah di rumah sakit di Bali

Lewat unggahan di Instagram pribadinya, Anang juga membagikan kabar serupa.

Ia membagikan foto tangannya yang sudah terpasang infus dan memohon doa.