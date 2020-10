Wujudkan Impian Wirausaha Perempuan, Cinta Laura Kiehl dan Pertamina Foundation Hadirkan PFpreneur

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Pertamina Foundation berkolaborasi dengan artis sekaligus pebisnis muda Cinta Laura Kiehl dalam program PFpreneur Pertamina Foundation Women Leaders and Enterpreneurs.

Program ini bertujuan mengembangkan kewirausahaan perempuan yang unggul berbasis pengelolaan usaha modern dan berdaya saing tinggi, dengan terbukanya akses permodalan melalui Program Kemitraan PT Pertamina (Persero).

Cinta Laura Kiehl adalah contoh perempuan muda yang cocok dijadikan womenpreneur model bagi seluruh perempuan Indonesia.

Cinta Laura memiliki Yayasan Soekarseno Foundation yang didirikan oleh keluarga besar Cinta, dan uniknya seluruh pendirinya adalah perempuan.

Cinta juga mengembangkan sayapnya ke dunia bisnis fashion dengan meluncurkan produk sportwear dengan merk dagang “CLK”, yang berkolaborasi dengan local brand yang bertajuk “Empowers You”. Sejalan dengan tujuan dari program PFpreneur, Cinta ingin menunjukkan dukungannya terhadap produk lokal sekaligus kegiatan yang memberdayakan perempuan Indonesia.

Baca juga: Sosok Dirut Pertamina Nicke Widyawati Masuk dalam Daftar Wanita Paling Berpengaruh di Dunia

Presiden Direktur Pertamina Foundation, Agus Mashud S. Asngari mengatakan bahwa Cinta Laura sangat cocok menjadi contoh suskses bagi para perempuan dalam segala bidang yang ia jalankan.

"Cinta Laura adalah role model yang sangat pas untuk dicontoh oleh para perempuan muda di Indonesia. Reputasinya dalam bidang pendidikan, bisnis, serta sosial sangat membanggakan. Yayasan yang didirikan oleh keluarganya yang seluruh pendirinya adalah wanita sangat selaras dengan program yang sedang kita jalani saat ini yaitu PFpreneur. Kami sangat bersemangat untuk bekerja sama dengan Cinta," ujar Agus dalam keterangan tertulisnya yang dikutip Tribun-Medan.com, Kamis (22/10/2020).

Ia menjelaskan PFpreneur 2020 mengusung tema Women Leaders and Enterpreneurs “Bersama Perempuan Wirausaha, Mewujudkan Impian Menjadi Kenyataan”.

Program PFpreneur hadir bagi para perempuan hebat Indonesia untuk pengembangan embrio UMKM, menggali dan mengembangkan ide inovasi yang paling kreatif serta aplikatif.

Peserta yang terpilih akan mendapatkan paket serial pelatihan secara online, mentoring dari expert di bidangnya, memfasilitasi jejaring usaha bersama pengusaha sukses serta akses permodalan dari program kemitraan Pertamina.

Bagi peserta terbaik, disediakan reward dari Pertamina atas perkembangannya setelah mendapatkan pelatihan.

Dana Program serta reward PFpreneur ditunjang serta difasilitasi oleh Program CSR Pertamina. Komitmen Pertamina dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) diwujudkan dalam berbagai kegiatan CSR yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, pemberdayaan masyarakat, manajemen bencana, maupun bantuan khusus.

"Melalui program PFpreneur, Pertamina Foundation berkomitmen akan membentuk 5000 kewirausahaan perempuan selama lima tahun untuk menjadi kewirausahaan yang unggul," ujarnya.

Menyambut kolaborasi dengan Pertamina Foundation, Cinta melihat PFpreneur mampu mengembangkan semangat kewirausahaan pada perempuan dan mendukung kesejahteraan perempuan.

"Aku sangat excited bisa berkolaborasi dengan Pertamina Foundation karena kita sama-sama peduli terhadap masyarakat, ditambah PFpreneur ini fokusnya ke women development dan womenpreneurs. So, i will do my best for PFpreneur," kata Cinta Laura.(nat/tribun-medan.com)