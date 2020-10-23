Liga Inggris
Big Match Man United Vs Chelsea Live Mola TV, Frank Lampard Bisa Cetak Rekor Baru di Old Trafford
Frank Lampard bisa menciptakan rekor baru jika berhasil membungkam Manchester United di markasnya Old Trafford
TRIBUN-MEDAN.com - Pelatih Chelsea, Frank Lampard bisa menciptakan rekor baru jika berhasil membungkam Manchester United di markasnya Old Trafford
Pertandingan pekan keenam Liga Inggris menyajikan big match antara Manchester United vs Chelsea, pada Sabtu (24/10/2020) malam.
Duel big match Manchester United vs Chelsea akan berlangsung di Old Trafford Stadium, mulai pukul 23.30 WIB.
Big Match Man United vs Chelsea tak disiarkan NET TV. Namun laga ini bisa disaksikan di Mola TV.
Link Streaming Mola TV laga Man United vs Chelsea tersedia di akhir artikel ini.
Laga big match Manchester United vs Chelsea pada akhir pekan nanti merupakan pertandingan ke-82 bagi kedua tim di pentas Liga Inggris.
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Chelsea sendiri memiliki statistik kurang baik apabila bertemu Manchester United di Old Trafford.
Dikutip dari lamam resmi Chelsea, klub berjuluk The Blues ini terakhir meraih kemenangan di Old Trafford pada Mei 2013 silam.
Saat itu The Blues berhasil mempecundangi Manchester United di Old Trafford dengan skor tipis 0-1.
Kemenangan yang diraih The Blues pada Mei 2013 tersebut tak lain berkat gol tunggal Juan Mata di penghujung pertandingan menit 87.
Streaming Man United vs Chelsea di Mola TV
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