INILAH Rekomendasi Film Horor yang Buat Anda Tegang, Menyeramkan Tapi Buat Penasaran

TRIBUN-MEDAN.com - Berikut ini adalah 6 rekomendasi film dan drama bergenre horor menegangkan yang tayang di Viu.

Pecinta film horor tak ingin melewatkan minggu ini tanpa sensasi seramdan menegangkan.

Sekolah dengan murid misterius, hotel dengan kamardan tamu menyeramkan, pengusir hantu yang lembut hingga jenazah pencari uang yang hilang akan membuat merinding sekaligus penasaran.

Tak hanya itu, Viu memberikan rekomendasi untuk menyaksikan sejumlah drama Korea yang sedang trending seperti Zombie Detective, Tale of The Nine Tailed dan Alice.

Simak rekomendasi tayangan horor di Viu berikut ini!

1. Strange School Tales

Strange School Tales (Viu)

Penayangan Strange School Tales di Viu sudah sangat dinantikan penggemar.

Strange School Tales akan menyajikan sisi kelam dari sekolah dan misteri yang belum dapat dipecahkan.

Drama ini terdiri dari 3 judul yaitu '8 Years', 'A Child Not Coming' dan 'What Goes Around Comes Around'.