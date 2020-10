Akhirnya Via Vallen Minta Maaf, Setelah Dihujat Jiplak Penyanyi Korea, Muncul Pernyataan Via Vallen

TRIBUN-MEDAN.com - Penyanyi dangdut Via Vallen buka suara terkait dugaan plagiat yang dituding penggemar penyanyi asal Korea Selatan IU, UAENA.

Via Vallen, IU. (Instagram @viavallen @dlwlrma) (Instagram @viavallen @dlwlrma)

Melalui unggahan Insta Story Instagram-nya, Via Vallen mengakui bahwa video klip " Kasih Dengarkanlah Aku" sangat mirip dengan video musik IU yang berjudul " Above The Time".

Pernyataan Via Vallen tentang video musiknya yang mirip milik IU Above The Time.(Instagram Via Vallen)

Via Vallen menegaskan, dugaan plagiat ini sama sekali tidak ada unsur kesengajaan dari dirinya sendiri.

Sebab, Via Vallen mengatakan ia sama sekali bukan penggemar K-Pop secara umum sehingga tidak banyak mengetahui soal video klip "Above The Time".

"Aku minta maaf soal music video terbaru aku yang ternyata memang muiripp banget sama music video IU," tulis Via Vallen seperti dikutip Kompas.com, Sabtu (24/10/2020).

Apabila telah mengetahui sedari awal, Via Vallen mengaku bakal meminta ganti konsep terhadap sutradara video klip "Kasih Dengarkanlah Aku", Chris Sinyal.

"Jujur, aku MALU banget pas tahu. Aku bakal minta videonya buat di-take down," ujar Via Vallen.