JADWAL El Clasico Tanpa Begadang Malam Ini, Link Live Streaming Barcelona Vs Real Madrid

Duel El Clasico Barcelona Vs Real Madrid malam ini.

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan laga panas bertajuk El Clasico malam ini antara Barcelona vs Real Madrid pada pekan ke-7 Liga Spanyol 2020-2021.

Laga Barcelona vs Real Madrid akan berlangsung di Camp Nou, Sabtu (24/10/2020) dan lebih cepat disiarkan tanpa harus begadang.

Duel Barcelona vs Real Madrid dimulai pukul 21.00 WIB. Laga ini bisa disaksikan via streaming. Link Live Streaming Barcelona vs Real Madrid tersedia di akhir artikel ini.

Kedua tim memiliki modal berbeda menjelang El Clasico jilid pertama pada musim ini.

Meski sama-sama mengalami kekalahan pada Liga Spanyol akhir pekan lalu, Barcelona bernasib lebih baik setelah menang telak 5-1 atas Ferencvaros pada fase grup Liga Champions 2020-2021.

Malah, Real Madrid menelan dua kekalahan beruntun. Setelah kalah dari Cadiz, Real Madrid juga takluk saat bersua Shakhtar Donetsk di babak grup Liga Champions musim ini.

Meski demikian, Barcelona tak mau terlena dengan hasil tersebut.

Gelandang Barcelona, Frenkie de Jong , mengatakan bahwa laga ini akan selalu menjadi pertandingan sulit bagi yang harus bersua tim terbaik seperti Real Madrid.

"Ini akan menjadi pertandingan yang sulit bagi kami," kata Frenkie de Jong, seperti dilansir dari Marca.

"Akan tetapi, sangat menyenangkan memainkan El Clasico untuk melihat siapa yang berada di puncak."

