Momen Anniversary Satu Tahun Pernikahan Rina Nose dan Joscy Artsen, Lihat Potret Romantisnya

TRIBUN-MEDAN.com - Kebahagian sedang dirasakan Rina Nose karena baru saja merayakan anniversary pernikahan pertama dengan Josscy Aartsen pada, Kamis (22/10/2020).

Pada akun instagram, Rina mengunggah potret berdua dengan sang suami.

Keduanya tampak menikmati waktu berdua di kolam.

@rinanose16

22 Oktober 2020

Our first wedding anniversary @josscy

Tampak Josscy meninggalkan komentar dengan emoji cium dan hati merah.

Sementara itu Josscy juga mengunggah potret berdua dengan sang istri di akun instagramnya.

Dirinya menuliskan pesan romantis untuk Rina Nose.

"1 year anniversary + 1 day. The sun is shining bright because of you @rinanose16"

(1 tahun pernikahan + 1 hari. Matahari bersinar cerah karena dirimu)