Via Vallen, IU. (Instagram @viavallen @dlwlrma)

Via Vallen Malu Video Klipnya Menuai Hujatan, Jawab Tuduhan Tiru Konsep Penyanyi Korea IU

TRIBUN-MEDAN.com - Pedangdut Via Vallen buka suara ketika diserang fans Kpop karena video klip lagu terbarunya.

Cibiran baru-baru saja didapat Via Vallen lantaran video klip lagu terbarunya, Kasih Dengarkanlah Aku dituding menjiplak konsep penyanyi Korea.

Lagu terbaru Via Vallen yang berduet dengan Dyrga Dadali itu dituding meniru konsep video klip lagu milik penyanyi Lee Ji Eun atau yang dikenal dengan nama IU.

Seolah gerah dengan tudingan dari para fans Kpop itu, Via Vallen pun akhirnya bersuara.

Diwartakan sebelumnya, video klip terbaru pedangdut Via Vallen yang berkolaborasi dengan dengan Dyrga Dadali berjudul Kasih Dengarkanlah Aku banjir hujatan.

Konon video klipterbaru Via Vallen menjiplak konsepvideo klipIU dengan lagunya berjudul Above the Time yang dirilis tahun 2019 silam.

Sontak sajavideo klipyang tayang pada Jum'at (23/10/2020) kemarin ramai komentar warganet di YouTube Ascada Musik.

Hingga artikel ini diturunkan, terdapat lebih dari 9.778 komentar yang rata-rata meminta video itu dihapus.

Termasuk lebih dari 10 ribu dislikes untukvideo klipyang diunggah kurang dari 24 jam ini.