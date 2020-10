Istrinya Baru Saja Melahirkan Anak Kedua, Glenn Alinskie Bilang Punya Rencana Tambah Momongan Lagi

TRIBUN-MEDAN.com - ARTIS Glenn Alinskie berbagi cerita tentang rencana menambah momongan lagi usai Chelsea Olivia melahirkan anak kedua mereka beberapa waktu lalu.

Pengakuan ini diutarakan Glenn dalam kanal YouTube MOP Channel seperti dikutip Kompas.com, Sabtu (24/10/2020).

"Ya kalau kita masih sanggup dan kalau kita masih ada qulity time yang ini sama keluarga ya why not? Kita tambah lagi. Kalau enggak ya we happy," kata Glenn.

Namun, pemilik nama lengkap Ralph Glenn Alinskie itu tak menampik banyak teman-temannya yang bilang anak kedua itu seperti memiliki sepuluh anak.

"Sebenarnya tipe yang melihat gimana ke depannya sih. Maksudnya banyak teman yang bilang 'anak ke satu ya anak ke satu, anak kedua kayak anak sepuluh' gitu. Jadi kita lihat aja ke depannya kayak gimana," ujar Glenn.

Terkait dengan kelahiran anak keduanya, pemeran film buku harian Nayla itu sangat senang bisa melihatnya lahir dengan selamat.

Terlebih, anak pertamanya, Nastusha Olivia Alinskie beserta keluarga besar sangat menunggu-nunggu kehadiran Dante.

Adapun Dante Oliver Alinskie lahir pada 20 Oktober 2020 di Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro, Tangerang Selatan setelah menjalani proses caesar.

Bayi berjenis kelamin laki-laki itu lahir dengan berat badan 3,3 kilogram dan panjang 50 centimeter.

Uniknya, Dante lahir setelah Glenn berulang tahun pada 19 Oktober dan menginjak usia 32 tahun.