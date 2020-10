JAM TAYANG Live Streaming AC Milan vs AS Roma |Jadwal Tayang Siaran Langsung Liga Italia Malam Ini

TRIBUN-MEDAN.com - Jangan lewatkan sejumlah laga menarik Liga Italia termasuk malam ini.

Sejumlah laga disiarkan secara Live Streaming.

Baca juga: REKAM Jejak Pelarian Perwira Iman Ziadi, Polisi Pembawa Sabu Ditembak, Video Penangkapan Viral

Baca juga: Jadwal Siaran Langsung Live Streaming MotoGP Teruel, Takaaki Nakagami Rebut Pole Position

Pekan ini Liga Italia Serie A akan menyuguhkan big match antara AC Milan vs AS Roma di pekan kelima, Selasa (27/10/2020) pukul 02.45 WIB.

Pertandingan antara Rossoneri dan Giallorossi tersebut bakal disiarkan langsung melalui link Live Streaming BeIN SPORTS 2 dan RCTI plus.

Selain AC Milan vs Roma, Liga Italia Serie A pekan 5 juga menyajikan akan diramaikan duel Juventus vs Verona.

Laga matchweek 5 Liga Italia Serie A dimulai pada Sabtu dini hari, 24 Oktober 2020 dengan laga pembuka Sassuolo vs Torino, kick off pukul 01.45 WIB.

Serangkaian pertandingan Liga Italia pekan ini dapat disaksikan melalui link live streaming beIN SPORTS 2 dan siaran langsung RCTI untuk beberapa laga.

Baca juga: FORMASI dan PREDIKSI AC Milan Vs Roma: Rossoneri Tunggu Calhanoglu & Giallorossi Tanpa Mancini

Baca juga: MANCHESTER UNITED 0-0 CHELSEA: Rating Pemain The Blues: Silva 8 & Havertz 4

Adapun jadwal dan jam tayang Liga Italia yang disiarkan live streaming beIN SPORTS dan juga RCTI / RCTI plus yaitu pertandingan AC Milan vs AS Roma; Lazio vs Bologna dan Juventus vs Verona.

Jam tayang Liga Italia Serie A dan LINK Live Streaming BeIN SPORTS 2/RCTI selengkapnya dapat disimak di akhir artikel.