PREDIKSI LIGA Champions Malam Ini| Real Madrid, Inter Milan,Manchester City dan Liverpool Bertanding

TRIBUN-MEDAN.com - Liga Champion Fase Grup dini hari nanti akan menampilkan delapan pertandingan.

Mereka antara lain Lokomotiv Moskva vs Bayern, Shakhtar vs Inter Milan, Atlético vs Salzburg.

Mönchengladbach vs Real Madrid, Porto vs Olympiacos, Marseille vs Manchester City, Atalanta vs Ajax dan Liverpool vs Midtjylland

Berikut prediksi Susunan Pemain Liga Champion Fase Grup dirangkum Tribunjogja.com dari Uefa :

1. Lokomotiv Moskva vs Bayern Munchen

Lokomotiv: Guilherme; Zhivoglyadov, Corluka, Murilo, Rybus; Zhemaletdinov, Kulikov, Krychowiak, Miranchuk; Lisakovich, Éder

Out: Ignatyev (Achilles)

Bayern: Neuer; Pavard, Süle, Alaba, Hernández; Kimmich, Tolisso, Coman, Müller, Sané; Lewandowski

Out: Davies (ankle), Kouassi (thigh)

2. Shakhtar vs Inter Milan

Shakhtar Pyatov; Dodô, Khocholava, Matviyenko, Korniienko; Marcos Antônio, Marlos, Maycon; Tetê, Dentinho, Solomon

Out: Ismaily (knee), Konoplyanka (adductor), Kryvtsov (unspecified)