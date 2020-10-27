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PREDIKSI LIGA Champions Malam Ini| Real Madrid, Inter Milan,Manchester City dan Liverpool Bertanding

Shakhtar vs Inter Milan, Atlético vs Salzburg. Porto vs Olympiacos, Marseille vs Manchester City, Atalanta vs Ajax dan Liverpool vs Midtjylland

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DOK UEFA
Liga Champions. 

PREDIKSI LIGA Champions Malam Ini| Real Madrid, Inter Milan,Manchester City dan Liverpool Bertanding

TRIBUN-MEDAN.com - Liga Champion Fase Grup dini hari nanti akan menampilkan delapan pertandingan.

Mereka antara lain Lokomotiv Moskva vs Bayern, Shakhtar vs Inter Milan, Atlético vs Salzburg.

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Mönchengladbach vs Real Madrid, Porto vs Olympiacos, Marseille vs Manchester City, Atalanta vs Ajax dan Liverpool vs Midtjylland

Berikut prediksi Susunan Pemain Liga Champion Fase Grup dirangkum Tribunjogja.com dari Uefa :

1. Lokomotiv Moskva vs Bayern Munchen

Lokomotiv: Guilherme; Zhivoglyadov, Corluka, Murilo, Rybus; Zhemaletdinov, Kulikov, Krychowiak, Miranchuk; Lisakovich, Éder
Out: Ignatyev (Achilles)

Bayern: Neuer; Pavard, Süle, Alaba, Hernández; Kimmich, Tolisso, Coman, Müller, Sané; Lewandowski
Out: Davies (ankle), Kouassi (thigh)

2. Shakhtar vs Inter Milan

Shakhtar Pyatov; Dodô, Khocholava, Matviyenko, Korniienko; Marcos Antônio, Marlos, Maycon; Tetê, Dentinho, Solomon
Out: Ismaily (knee), Konoplyanka (adductor), Kryvtsov (unspecified)

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Editor: Salomo Tarigan
Sumber: Tribun Jogja
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