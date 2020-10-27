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PREDIKSI LIGA Champions Malam Ini| Real Madrid, Inter Milan,Manchester City dan Liverpool Bertanding
Shakhtar vs Inter Milan, Atlético vs Salzburg. Porto vs Olympiacos, Marseille vs Manchester City, Atalanta vs Ajax dan Liverpool vs Midtjylland
PREDIKSI LIGA Champions Malam Ini| Real Madrid, Inter Milan,Manchester City dan Liverpool Bertanding
TRIBUN-MEDAN.com - Liga Champion Fase Grup dini hari nanti akan menampilkan delapan pertandingan.
Mereka antara lain Lokomotiv Moskva vs Bayern, Shakhtar vs Inter Milan, Atlético vs Salzburg.
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Mönchengladbach vs Real Madrid, Porto vs Olympiacos, Marseille vs Manchester City, Atalanta vs Ajax dan Liverpool vs Midtjylland
Berikut prediksi Susunan Pemain Liga Champion Fase Grup dirangkum Tribunjogja.com dari Uefa :
1. Lokomotiv Moskva vs Bayern Munchen
Lokomotiv: Guilherme; Zhivoglyadov, Corluka, Murilo, Rybus; Zhemaletdinov, Kulikov, Krychowiak, Miranchuk; Lisakovich, Éder
Out: Ignatyev (Achilles)
Bayern: Neuer; Pavard, Süle, Alaba, Hernández; Kimmich, Tolisso, Coman, Müller, Sané; Lewandowski
Out: Davies (ankle), Kouassi (thigh)
2. Shakhtar vs Inter Milan
Shakhtar Pyatov; Dodô, Khocholava, Matviyenko, Korniienko; Marcos Antônio, Marlos, Maycon; Tetê, Dentinho, Solomon
Out: Ismaily (knee), Konoplyanka (adductor), Kryvtsov (unspecified)