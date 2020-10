PREDIKSI & Link Live Streaming AC Milan vs AS Roma | Siaran Langsung Link Live AC Milan vs AS Roma

TRIBUN-MEDAN.com - Prediksi laga AC Milan vs AS Roma, bigmatch Liga Italia Serie-A 2020-2021 pekan kelima, Selasa (27/10/2020) dini hari nanti.

Klik link live streaming AC Milan vs AS Roma di akhir artikel.

Big match Liga Italia Serie-A akan tersaji saat AC Milan menghadapi AS Roma pada Selasa (27/10/2020) dini hari nanti waktu Indonesia.

Laga AC Milan vs AS Roma akan digelar pada Selasa (27/10/2020) dini hari nanti, kick off pukul 02.45 WIB.

Duel AC Milan versus AS Roma akan terjadi di markas Rossoneri, Stadion San Siro, di Kota Milan.

Saat ini, AC Milan memang terbilang memiliki catatan lebih mentereng ketimbang AS Roma, Sang Serigala Ibu Kota.

AC Milan merupakan satu-satunya tim dari lima liga top Eropa yang berhasil mencatatkan 100 persen kemenangan di kompetisi domestik pada awal musim 2020-2021 ini.

Dari empat pertandingan awal mereka di Liga Italia 2020-2021, AC Milan sukses menyapu bersih semua itu dengan hasil kemenangan.

Raihan tersebut membuat AC Milan kini memuncaki klasemen Liga Italia dengan koleksi 12 angka.

