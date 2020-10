Tak Kalah dari Ayu Ting Ting, Shaheer Sheikh Juga Pamer Kekasih Baru, Bukan Sosok Sembarangan

Aktor India Shaheer Sheikh memamerkan kekasih baru. Perempuan itu bernama Ruchikaa Kapoor. Hubungan Shaheer dan Ruchikaa terungkap lewat postingan sang aktor.

TRIBUN-MEDAN.com - Pedangdut Ayu Ting Ting pernah kabarkan dekat dengan sejumlah pria. Mulai aktor hingga pengusaha.

Aktor India Shaheer Sheikh pun pernah dikabarkan dekat dengan ibunda Bilqis Khumairah itu.

Tak sedikit yang menyebut jika Shaheer sampai patah hati ditinggal oleh sang biduan.

Namun siapa sangka, seolah sudah move on dan tak mau kalah dengan Ayu, Shaheer kini juga memamerkan kekasih hatinya.

Ya, hubungan baru Shaheer ini terungkap lewat sebuah postingan sang artis di Instagram pada Minggu (25/10/2020) kemarin.

Dalam postingan tersebut, terlihat seorang wanita cantik yang khas dengan rambut ikalnya.

Mengenakan dress warna biru muda, ia tampak berpose di sebuah taman.

"Never mind it's my girl," tulis Shaheer dalam foto tersebut.

"Mommy there is something in the backyard," tulis Shaheer di kolom caption.