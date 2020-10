JADWAL Siaran Langsung Juventus vs Barcelona, Duel Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi| Liga CHampions

TRIBUN-MEDAN.com - Juventus vs Barcelona dijadwalkan bertanding pada Kamis (29/10/2020) dini hari kick off pukul 03.00 WIB.

Bagi yang merindukan duel sengit antara Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi di fase grup Liga Champions matchday 2, tampaknya belum bisa terpenuhi.

Juventus (MARCO BERTORELLO / AFP)

Berita terbaru dari Juventus, dikabarkan mega bintangnya Cristiano Ronaldo masih positif Virus Corona, bahkan setelah tes kali ketiga.

Duel Juventus vs Barcelona pun hanya akan ada Lionel Messi sedangkan Cristiano Ronaldo dikabarkan masih harus menjalani karantina.

Jadwal siaran langsung Liga Champions matchday 2 hari kedua fase grup akan tayang di SCTV dan juga via link live streaming di laman vidio.com.

Informasi jadwal siaran langsung Liga Champions dan link live streaming SCTV dan vidio ada di akhir artikel.

Selain big match Juventus vs Barcelona, laga hari kedua matchday 2 fase grup Liga Champion pada Kamis dini hari juga menyajikan pertandingan menarik lainnya.

Pertandingan bola Liga Champions yang sudah dijadwalkan antara lain: Krasnodar vs Chelsea ; Manchester United vs RB Leipzig ; dan Borussia Dortmund vs Zenit.

Prediksi Formasi dan Line Up Juventus vs Barcelona