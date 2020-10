Prediksi Line Up & Link Streaming Juventus Vs Barcelona, Penjelasan Pirlo Terkait Kondisi Ronaldo

Cristiano Ronaldo dan Andrea Pirlo seusai laga AS Roma vs Juventus pada pekan kedua Liga Italia 2020-2021.

TRIBUN-MEDAN.com - Duel yang ditunggu-tunggu pada pekan kedua fase grup G Liga Champions tersaji big match antara Juventus vs Barcelona, pada Kamis (29/10/2020) dini hari.

Laga big match Juventus vs Barcelona akan berlangsung di Allianz Stadium. Duel ini disiarkan langsung SCTV mulai pukul 03.00 WIB.

Duel Juventus vs Barcelona juga bisa disaksikan via streaming Vidio.com. Link Streaming Juventus vs Barcelona Liga Champions tersedia di akhir artikel ini.

Allenatore tuan rumah Juventus, Andrea Pirlo memberikan informasi ketersedian pemainnya sebelum menghadapi partai big match.

Para pemain yang dijelaskan kondisinya oleh Andrea Pirlo, diantaranya Cristiano Ronaldo, Giorgio Chiellini hingga Matthijs De Ligt.

Baca juga: SIARAN LANGSUNG Link Live Streaming Juventus vs Barcelona, Tanpa Ronaldo| Borussia Dortmund vs Zenit

Ketiga pemain ini nampaknya masih belum bisa bermain menghadapi pasukan Ronald Koeman.

Termasuk sang mega bintang Cristiano Ronaldo yang baru akan menjalani tes usap setelah menjalani isolasi mandiri akibat dinyatakan positif Covid-19.

"Malam ini kita akan mendapatkan hasil pasti dari tes usap Cristiano," kata Andrea Pirlo dikutip dari laman klub Juventus.

"Chiellini dan de Ligt pasti absen dari pertandingan besok, namun kami akan mengevaluasi kondisi Bonucci," tambahnya.

Andrea Pirlo pun membahas tertundanya pertemuan antara Cristiano Ronaldo dengan Lionel Messi.

Baca juga: PREDIKSI & Link Live Streaming Man United vs Leipzig | Duel Seru Liga Champions MU vs Leipzig