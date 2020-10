Erick Iskandar Temani Kekasih ke Dokter Kandungan dan Unggah Hasil USG, Segera Jadi Ayah?

Erick Bana kakak Jessica Iskandar kedapatan mengunjungi dokter kandungan. Ia juga mengunggah potret USG bayi. Banyak yang menduga kekasihnya kini tengah mengandung. Benarkah?

TRIBUN-MEDAN.com - Lama tak muncul, Erick Iskandar, kakak Jessica Iskandar mendadak jadi sorotan.

Bukan lagi soal kisah asmara sang adik yang kandas, namun soal kisah asmaranya sendiri.

Belakangan diketahui Erick tengah menggandeng model cantik asal Brazil bernama Vanessa Lima menjadi kekasihnya.

Sejak Agustus lalu, Erick dan kekasihnya tampak terlihat bersama tak segan pamer potret mesra.

Bahkan Erick pun mengatakan bahwa Vanessa Lima adalah perempuan favoritnya.

"You're still my favorite girl,

You better trust me when I tell you!

There ain't no one else more beautiful in this damn world," ungkap Erick Iskandar.

Erick Iskandar dan sang kekasih (Instagram/erickbanaiskandar)

Belum lama ini, Erick kepergok pergi ke dokter kandungan bersama sang kekasih.

Ia tampak mengantarkan dan setia menemani kekasihnya untuk cek ke dokter kandungan.

Hal ini pun diketahui dari unggahan di Instagram story pada Selasa (27/10/020) lalu.