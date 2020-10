El Rumi Minta Hadiah Adik dari Irwan Mussry, Ini Respons Maia Estianty

El Rumi menyampaikan harapan untuk ibunya dan Irwan Mussry di anniversary pernikahan kedua. Adik Al Ghazali itu meminta adik lagi dari daddy dan bundanya.

TRIBUN-MEDAN.com - Pada 29 Oktober kemarin, Maia Estianty dan Irwan Musry merayakan anniversary pernikahan kedua.

Di momen spesial itu, putra Maia Estianty El Rumi memberikan ucapan selamat pada anniversary pernikahan bundanya.

Ia juga berdoa agar daddy dan bundanya terus dilimpahkan cinta dan kebahagiaan.

Dalam ucapan selamat itu, El Rumi meminta kado adik.

"Happy second anniversary buat bunda dan Daddy."

"Semeoga semakin hari semakin cinta, semakin tua semakin bahagia dunia akhirat. Pokoknya all the best untuk semuanya," kata El Rumi di konser Masterpiece Dunia Maia, Kamis (29/10/2020).

"Ditunggu hadiah adeknya," lanjut El Rumi.

Maia yang mendengar permintaan El hanya bisa tertawa.

Memang sejak memutuskan untuk menikah, keduanya komitmen untuk tidak punya anak mengingat usia yang sudah cukup tua.

"Enggak, gak mungkin. Karena Mas Irwan udah terlalu tua, 60 tahun," ujar Maia Estianty.

"Dia pengin menemani anak-anaknya bersama."

"Bapaknya meninggal waktu dia umur 8 tahun, dia trauma punya anak kalo seandainya dia harus meninggal walaupun umur kita gak ada yang tau."

"Dia gak pernah mau meninggalkan anaknya sendiri di dunia," terang Maia Estianty. (*)

Artikel ini telah tayang di Grid dengan judul "El Rumi Tunggu Hadiah Adik di Perayaan Dua Tahun Pernikahan Maia Estianty dan Irwan Mussry"