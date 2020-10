Shah Rukh Khan, Aktof Bollywood Terkenal Puji Konten Kreator Asal Indonesia Vina Fan, Ini Cuitannya

TRIBUN-MEDAN.com - Konten Kreator atau YouTube Vina Fan mendapat pujian dari aktor Bollywood, Shah Rukh Khan melalui cuitan Twitter.

Pujian Shah Rukh Khan itu gara-gara melihat sebuah video parodi yang dibuat Vina Fan dengan menirukan video klip lagu yang berjudul "Zara Sa Jhoom Loon Main".

Video tersebut diunggah oleh salah seorang netizen ke dalam Twitter dan memberikannya komentar.

Bahkan, unggahan itu juga membandingkan video Shah Rukh Khan dan Vina Fan.

Menariknya semua gerakan yang diperagakan dalam video tersebut sama.

"Indonesian YouTube content creator (Vina Fan) remakes one of the iconic song from the most iconic Bollywood movie ever 'Zara Sa Jhoom Loon Main'" tulis akun Twitter @callmesuci_.

Melihat unggahan netizen, rupanya mendapat tanggapan dari bintang "Dilwale" itu. Bahkan Shah Rukh Khan merasa terkesan dengan video yang dibuat oleh Vina Fan.

"How sweet is this thank you. (Manis sekali, terima kasih)" balas Shah Rukh Khan lewat cuitannya.

Sementara itu, lewat unggahannya pada YouTube Vina Fan, video itu telah ditonton lebih dari empat juta penonton.

Bahkan unggahan video itu mendapat respons positif dari warganet.

Adapun, lagu "Zara Sa Jhoom Loon Main" merupakan bagian dari film Dilwale Dulhania Le Jayenge yang dirilis tahun 1995.

Dalam film tersebut, Shah Rukh Khan beradu akting dan bernyanyi bersama Kajol dengan latar pemandangan Swiss.

Film ini pun menjadi ikonik dan menjadi film Bollywood paling laris di seluruh dunia pada tahun 1995.

