BTS Bawakan Lagu Terbaru 'Life Goes On' di American Music Award 2020

Boy group BTS bakal ngeluarin lagu terbaru mereka bertajuk Life Goes On. Single terbaru itu bakal ditampilkan secara langsung di American Music Award 2020.

TRIBUN-MEDAN.com - Kabar gembira bagi para ARMY, nama penggemar boy group BTS.

Pasalnya, BTS segera merilis lagu terbaru mereka berjudul Life Goes On.

BTS akan menampilkan lagu terbaru mereka di American Music Awards 2020.

Lewat akun Twitter resminya, American Music Awards juga mengabarkan bahwa BTS akan membawakan lagu terbaru mereka.

"Dengarkan, ARMY! BTS akan membuat debut dari single mereka yang sudah ditunggu-tunggu dan akan menampilkan lagu hits mereka yang memecahkan berbagai rekor 'Dynamite' di AMAs 2020. Jangan lewatkan pada 22 November pukul 8 malam," tulis akun Twitter American Music Awards.

Boy group besutan Big Hit Entertainment itu akan menampilkan lagu terbaru "Life Goes On" dari album mendatang mereka bertajuk BE.

Bukan hanya lagu "Life Goes On", BTS juga akan menampilkan lagu hits mereka "Dynamite".

Selain menampilkan dua lagu, BTS juga dinominasikan untuk dua penghargaan, kategori Favorite Duo or Group Pop/Rock dan Favorite Social Artist.

Big Hit Entertainment juga telah mengonfirmasi bahwa judul lagu utama untuk album BE adalah "Life Goes On".

Untuk diketahui, boy group yang beranggotakan 7 orang itu tengah bersiap comeback dan menyapa penggemar pada 20 November dengan album BE. (*)

