Liga Inggris Malam Ini Sheffield Vs Man City, Tak Disiarkan NET TV, Akses Di Sini Live Streaming

TRIBUN-MEDAN.com - Laga pembuka Liga Inggris malam ini akan dimulai dengan duel Sheffield United vs Manchester City pekan ke-7 di Stadion Bramall Lane, Sabtu (31/10/2020) malam.

Pertandingan Sheffield vs Manchester City tak disiarkan TV Nasional, namun dapat disaksikan lewat live streaming Mola TV pukul 19.30 WIB.

Link Streaming Sheffield vs Man City tersedia di bagian akhir artikel ini. Untuk menyaksikan via streaming anda harus log in terlebih dahulu.

Jelang pertandingan Sheffield vs Manchester City, sorotan diberikan kepada tim asuhan Pep Guardiola yang saat ini tertahan di papan tengah klasemen Liga Inggris.

Pasalnya runner-up Liga Inggris musim lalu itu tengah kesulitan untuk menemukan bentuk permainan terbaik mereka.

Terbukti, tim asuhan Pep Guardiola itu berada di posisi ke-13 klasemen Liga Inggris dengan mengemas delapan poin.

Rinciannya, dalam lima pertandingan yang telah dilakoni, Sergio Aguero dan kolega mambukukan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan sekali kekalahan.

Posisi papan bawah dapat dikatakan bukan habitat dari Manchester City. Mengingat klub asal Kota Manchester itu dalam beberapa musim terakhir selalu masuk dalam 'Big Six Premier League'.

Misi berat The Citizens untuk kembali ke habitatnya semakin sulit terealisasi dengan absennya sejumlah pemain pilar.

Sebut saja Gabriel jesus dan Sergio Aguero yang absen akibat mengalami cedera.