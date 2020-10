Melaney Ricardo Dapat Pesan Manis dari Anaknya Chloe dan Courage setelah Terpisah 1 Bulan

Dua anak Melaney Ricardo mengirimkan pesan manis pada ibunya yang sedang sakit. Diketahui kini Melaney tengah dirawat di rumah sakit, dan belum bertemu dengan dua anaknya selama 1 bulan.

TRIBUN-MEDAN.com - Melaney Ricardo yang dikenal dengan sosoknya yang aktif dan penuh energik tiba-tiba dikabarkan jatuh sakit hingga dirawat di RS.

Bahkan Melaney Ricardo harus rela berpisah sementara waktu dengan kedua anaknya sampai keadaannya benar-benar membaik.

Dilansir Grid.ID dari laman akun Instagram @melaney_ricardo, Sabtu (31/10/2020), Melaney mengungkapkan kesedihannya sembari memposting cuplikan video keluarganya.

Dalam video singkat tersebut, terlihat orang tua beserta suami dan juga sang adik menceritakan kondisi Melaney.

Baca juga: Bukan Maia Estianty, Inilah Sosok yang Pertama Kenalkan Al Ghazali dan El Rumi dengan Irwan Mussry

Kedua buah hatinya, Chloe Valentine Lynch dan Courage Jordan Lynch pun terlihat sedih dan mencuitkan pesan cinta kepada Melaney.

Mereka juga mendoakan Melaney agar segera sembuh dari penyakitnya dan kembali melakukan aktivitas seperti biasa.

"Semoga mami cepat pulang. Momy, Chloe mau momy bisa tidur sama Chloe lagi, bisa main lagi sama Chloe," ucap putri sulung Melaney Ricardo, Chloe Valentine Lynch.

"I love u momy," pungkas Courage Jordan Lynch.

Chloe Valentine Lynch dan Courage Jordan LynchTangkap layar Instagram @melaney_ricardo ()

Tidak butuh waktu lama Melaney mengaku terharu dan ingin sekali segera bertemu para keluarga.

"Really hope that I can see you all, very soon (Aku berharap bisa cepat bertemu kalian lagi)," kata Melaney Ricardo.