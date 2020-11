Deretan Foto Mesranya Pengantin Baru, Sejoli Ini Romantis Bulan Madu, Begini Penampakannya di Bali

TRIBUN-MEDAN.com -SETELAH menggelar acara pernikahan, Artis peran Nikita Willy bulan madu bersama Indra Priawan, suaminya di Bali.

Bahkan, sejoli ini sudah berencana akan liburan ke Antartika tahun mendatang.

Artis berusia 26 tahun ini pamerkan foto-foto romantis saat bulan madu. Seperti ceritanya.

Seperti diketahui, Nikita Willy dan Indra Priawan diketahui menikah pada Jumat (16/10/2020) dengan mas kawin satu set perhiasan emas seberat 75 gram bertahtakan berlian 9 karat.

Hanya 2 minggu setelah jadi pengantin baru, Nikita Willy dan Indra Priawan langsung memutuskan bulan madu.

Rupanya, rencana bulan madu Nikita Willy ke Bali ini sudah diungkapkan di laman Youtubenya.

Saat itu, Nikita Willy dan Indra Priawan ditanya soal rencana bulan madu.

"Kalau sudah pandemi mau honeymoon ke mana dan activity-nya apa?" tanya Indra Priawan sembari membacakan pertanyaan netizen.

Menjawab pertanyaan itu, Nikita Willy mengatakan bahwa akan berlibur ke Bali untuk merayakan bulan madu.

"Jadi kami akan ke Bali hari Jumat ini, karena ini just two of us jadi kita sebutnya mini honeymoon," jawab Nikita Willy.

