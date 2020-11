Manchester united vs Arsenal

JADWAL Siaran Langsung Manchester United vs Arsenal dan Link Live Streaming Liga Inggris

TRIBUN-MEDAN.com- Liga Inggris malam ini menyajikan partai menarik, duel Manchester United vs Arsenal.

Saksikan siaran langsung Manchester United vs Arsenal.

//

Baca juga: UPDATE BANSOS - 4 BLT Diperpanjang 2021, Selain BLT Subsidi Gaji dan BLT UMKM, Bocoran Besaran BLT

Baca juga: Gadis Cantik dan Kaya Ini Rela Bayar Pria 18-28 Tahun Sebesar Rp 55 Juta untuk Mau Jadi Pacarnya

Manchester United vs Arsenal menjadi laga big match yang paling ditunggu di pekan 7 Liga Inggris pada Minggu (1/11/2020) malam.

Sama-sama memiliki modal kemenangan di kompetisi Eropa, Manchester United (MU) dan Arsenal diprediksi bakal menyajikan pertandingan yang sengit demi meraih tiga poin.

Jadwal Liga Inggris antara Manchester United vs Arsenal digelar di Old Trafford pada Minggu malam, kick off pukul 23.30 WIB.

Pertandingan MU vs Arsenal di matchday 7 Premier League akan tayang lewat siaran langsung dan live streaming Mola Tv.

Saat ini Manchester United dan Arsenal sedang sama-sama berjuang dari posisi di luar empat besar Klasemen Liga Inggris.

Namun demikian, keduanya juga sedang dalam tren positif setelah meraih kemenangan di kompetisi UEFA.