JAM TAYANG Manchester United vs Arsenal | Prediksi Pertandingan MU vs Arsenal

TRIBUN-MEDAN.com - Manchester United (MU) vs Arsenal di matchday 7 Premier League akan tayang lewat siaran langsung dan live streaming Mola Tv.

Manchester United vs Arsenal menjadi laga big match yang paling ditunggu di pekan 7 Liga Inggris pada Minggu (1/11/2020) malam.

Sama-sama memiliki modal kemenangan di kompetisi Eropa, Manchester United (MU) dan Arsenal diprediksi bakal menyajikan pertandingan yang sengit demi meraih tiga poin.

Jadwal Liga Inggris antara Manchester United vs Arsenal digelar di Old Trafford pada Minggu malam, kick off pukul 23.30 WIB.

Tautan link live streaming MU vs Arsenal siaran langsung Liga Inggris ada di akhir artikel.

Laga Manchester United vs Arsenal pada laga pekan ke-15 Premier League (Via kompas.com AFP/Oli Scraf)

Laga Manchester United vs Arsenal akan menjadi partai ke-100 Setan Merah di bawah asuhan Ole Gunnar Solskjaer.

Manchester United menjalani lanjutan pekan ketujuh Liga Inggris dengan menjamu Arsenal di Old Trafford, Minggu (1/11/2020).

Partai Manchester United vs Arsenal nanti menandakan partai ke-100 bagi Ole Gunnar Solskjaer di balik kemudi Setan Merah.

Eks penyerang supersub United itu mengambil alih kendali kepelatihan selepas kepergian Jose Mourinho pada Desember 2018.