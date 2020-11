Kesabaran Mertua Nia Ramadhani, Selalu Bangun Siang dan Memiliki Tato Gambar Mahkota di Punggung

TRIBUN-MEDAN.com - ARTIS PERAN Nia Ramadhani buka-bukaan tentang rekasi mertua saat mengetahui ia bangun terlewat siang.

Dalam tayangan Nyonya Bos di kanal YouTube Trans TV Official, Nia Ramadhani terlihat bangun kesiangan.

Kala itu, ia bersama Ardi Bakrie suaminya sedang liburan ke Bali.

Nia Ramadhani izin pada Ardi Bakrie untuk bergi bersama teman-teman cowoknya, Selasa (27/10/2020). (Capture YouTube Trans TV Official)

Tampak, matahari sudah cerah pertanda hari sudah mulai siang saat Nia akan memulai syuting.

"Kayak masih pagi nggak sih, tapi udah terang. Tapi di dalam suami aku udah selesai berkegiatan," ujar Nia dikutip TribunWow.com, Jumat (30/10/2020).

Oleh sahabatnya, Nia lalu ditanya perihal reaksi sang mertua yakni Aburizal Bakrie dan Tatty Murnitriati.

Ibu tiga anak itu membeberkan bahwa kedua mertuanya adalah sosok yang sangat sabar.

"Ih mereka (mertua Nia) mah sabar," ungkap Nia Ramadhani.

Nia terlihat kikuk saat membeberkan respons ayah dan ibu Ardi Bakrie.

Ia pun memuji keluarga konglomerat itu adalah orang-orang baik yang pengertian kepadanya.

"Kayaknya tuh waktu awal-awal menikah mungkin mereka gimana ya, nggak ngerti," ujar Nia.

"Cuma dari awal mereka kayaknya emang orang-orang baik," pujinya.

Ibu dengan tiga orang anak itu tampak sadar bahwa sang mertua paham menantunya tak punya niat berubah.

Nia pun terlihat senang karena pada akhirnya bisa diterima apa adanya.

Terbukti pernikahan Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie berhasil langgeng selama 10 tahun ini dan dikaruniai tiga orang anak calon penerus keluarga Bakrie.

"Karena kayaknya mereka lihat menantunya kayaknya ya nggak ada chance buat berubah, ya kayak gini aja," ujar Nia.

"Jadi akhirnya mereka mau nerima dengan lapang dada, enak ya," pungkasnya senang.

Lihat videonya mulai dari awal:

Reaksi Mertua saat Tahu Nia Ramadhani Bertato

Bintang sinetron Nia Ramadhani membeberkan rekasi mertaunya saat pertama kali tahu dirinya tatoan.

Disebutkan, istri Aburizal Bakrie tahu Nia Ramadhani bertato beberpa waktu sebelum menikah dengan Ardi Bakrie.

Hal itu terungkap saat Nia Ramadhani membahas makna tato di punggungnya.

Nia menyebut dirinya belum terpikir untuk menghapus tato mahkota bersayap bertuliskan nama ibunya tersebut.

"Selama ini ngelihat orang-orang yang dihapus katanya sakit banget," ujar Nia Ramadhani dikutip dari Nyonya Bos di YouTubeTrans TV Official, Rabu (28/10/2020).

"Udah gitu kalau dihapus, belum kepikiran sih," jelasnya.

Nia menyebut dirinya kita jauh lebih terbuka dibandingkan dengan dulu.

Selebriti berusia 30 tahun itu mengungkap, kini dirinya jauh lebih percaya diri untuk tampil apa adanya.

"Repotnya kadang waktu awal-awal aja, dulu kan aku nggak seterbuka ini," tutur Nia.

"Sekarang ya udah kayak this is me, emang ada tato iya ada, dulunya kayak gimana ya."

"Jadi sekarang aku memang sudah menerima masa laluku terus berani keluar dengan 'gue nggak bisa ini, nggak bisa ini', emang gue punya banyak kekurangan," jelasnya.

Ibu tiga anak itu kemudian menceritakan momen saat Tatty Murnitriati sang mertua pertama kali melihat dirinya bertato.

Momen tersebut terjadi ketika Nia akan dipakaikan kalung oleh ibunda Ardi Bakrie.

Sempat panik, ia pun akhirnya pasrah dan berusaha cuek.

"Waktu mau kawin aja, sebeum nikah kan nyobain kalung dulu, calon mertua bilang 'Nia kita cobain kalung dulu', oh my God dalam hati gue," curhat Nia.

"Gue lagi pakai tank top, 'Coba angkat dulu rambutnya', akhirnya di belakang sini, gue tarik nafas aja deh gue lihat langit-langit," imbuhnya.

Beruntung, sang mertua hanya menghela nafas panjang ketika melihat Nia memiliki tato di punggung.

Nia lantas memuji bahwa mertuanya adalah sosok yang sangat sabar.

Ia pun bersyukur lantaran bisa menjadi anggota keluarga kongklomerat sekaligus mendapat mertua berhati besar.

"Tapi dia nggak ada komentar, dia cuma (tarik nafas panjang), gue nggak tahu," tutur Nia.

"Dibilangin gue punya mertua sabar banget alhamdulillah," pungkasnya.

(TribunWow.com/Rilo)

Artikel ini sudah tayang di Tribun Wow.com dengan judul Nia Ramadhani Beberkan Sikap Mertua saat Melihatnya Bangun Siang: Menantunya Gak Ada Niat Berubah