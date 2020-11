Alasan Chef Juna Menceraikan Istrinya, Dalam Video Deddy Corbuzier Blak-blakan Tentang Rumah Tangga

TRIBUN-MEDAN.com - Chef Juna menceritakan alasan perceraian dengan mantan istrinya di Amerika dalam video terbaru di kanal YouTube Deddy Corbuzier.

Saat tengah membahas masalah Green Card, pemilik nama Juna Rorimpandey ini mengungkapkan pernah menikah dengan seorang Anesthesiologist atau ahli anestesi di Amerika.

"Dia Anesthesiologist.

Dia kerja buat cancer hospital number one in the world, MD Anderson," kata Chef Juna seperti dikutip Kompas.com, Senin (2/11/2020).

Perbedaan jam kerja antara Chef Juna dan mantan istrinya akhirnya membuat pasangan ini harus menyudahi hubungan suami-istri mereka.

"Dia jam setengah 5 harus sudah ke hospital, jam 6 sore udah pulang, jam 8 malem udah tidur.

Nah, gue baru pulang jam 1 pagi, dia berangkat pagi, gue baru bangun jam 8," ungkapnya.

Dengan rutinitas seperti demikian, Chef Juna dan mantan istrinya sepakat untuk bercerai.

Meski demikian, keduanya tetap menjalin hubungan baik, bahkan sampai saat ini.

"Enggak ketemu juga, kasihan.