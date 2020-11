Chef Juna Blak-blakan Pernah Dampingi Mantan Istrinya yang Hamil Namun Ditinggal oleh Pacarnya

TRIBUN-MEDAN.com- Tak banyak yang tahu bahwa ternyata Chef Juna ini ternyata sudah pernah menikah.

Banyak yang mencibir pria berusia 45 tahun itu karena masih betah hidup sendiri padahal sudah kepala 4.

Namun kinijuri MasterChef ini akhirnya membongkar kenyataan soal hidupnya yang selama ini ia pendam.

Hal itu ia bongkar saat jadi bintang tamu di podcast kanal YouTube Deddy Corbuzier yang tayang pada Minggu (1/11/2020).

Awalnya Deddy dan Juna membahas soal green card yang dimiliki Chef Juna karena ia sempat tinggal di Amerika Serikat.

Chef Juna (Instagram)

Akhirnya ia jujur kalau bakal merelakan green card tersebut karena situasi pandemi dan politik di Amerika saat ini.

Kemudian ia menyinggung soal mantan istrinya yang justru mau pindah ke Indonesia saat Donald Trump resmi jadi presiden Amerika.

"Waktu Trump menang jadi presiden, my ex wife, my ex wife is American. But we still good friends, (mantan istriku orang Amerika. Tapi kita masih berteman baik)" kisahnya.

"But you don't have kids (Tapi kalian tidak punya anak) tapi?" tanya Deddy ikut terkejut dengan pengakuan itu.

Akhirnya Chef Juna menceritakan kisah percintaannya dengan sang mantan istri.