Ringgo Agus Rahman Jelaskan Arti Nama Anak Kedua yang Baru Lahir, Cantik Sekali, Simak Keterangannya

TRIBUN-MEDAN.com - Pasangan Ringgo Agus Rahman dan Sabai Morscheck telah memutuskan menamai nama anak keduanya dengan Curtis Ziggy Mars Morscheck.

Seperti halnya anak pertama, nama anak kedua Ringgo dan Sabai ini terinspirasi dari nama musisi.

Ringgo Agus Rahman terinspirasi dari nama vokalis Joy Division, Ian Curtis.

"Karena gue tuh suka nama musisi keren, karena Bjorka dari Bjork, yang ini Curtis sendiri diambilnya dari Ian Curtis Joy Division," kata Ringgo dalam konferensi pers di RS Brawijaya, Saharjo, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Sementara itu nama tengahnya diakui pemeran Abah dalam Keluarga Cemara ini terinspirasi dari legenda musik asal Inggris, David Bowie.

Ringgo dan Sabai rupanya sangat menyukai album David Bowie yang berjudul The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars.

Album David Bowie yang dirilis di tahun 1972 itu memuat lagu berjudul "Ziggy Stardust".

Untuk melengkapi nama anak keduanya, Ringgo Agus Rahman tetap memasangkan nama keluarga dari Sabai, yakni Morscheck.

"Akhirnya nama yang dirasa cocok Curtis Ziggy Mars Morscheck," ujar Ringgo Agus Rahman.

Curtis Ziggy Mars Morscheck terlahir secara normal pada Jumat 30 Oktober 2020.

Berjenis kelamin pria, anak kedua Ringgo Agus Rahman ini terlahir sehat dengan berat badan 3,8 kg dan panjang 51 cm.

Artikel ini sudah tayang di kompas.com dengan judul Arti Nama Anak Kedua Ringgo Agus Rahman, Curtis Ziggy Mars Morscheck