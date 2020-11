Tanggapan Santai Richard Kyle Disebut Sebagai Parasit oleh Jessica Iskandar, Tidak Merasa Sakit Hati

TRIBU-MEDAN.com - Aktor Richard Kyle buka suara setelah disebut menjadi parasit Jessica Iskandar, terutama saat keduanya gagal menikah.

Hal tersebut disampaikan dalam video yang diunggah di kanal YouTube Curhat Bang Denny Sumargo, Kamis (29/10/2020).

Dalam video itu terlihat Richard Kyle tengah berbincang santai dengan pebasket tanah air, Denny Sumargo.

Pada awal video, Denny Sumargo membahas soal komentar negatif masyarakat untuk Richard Kyle.

Satu di antaranya adalah perihal sebutan parasit yang disematkan pada Richard Kyle.

Anggapan itu mencuat setelah ia gagal menikah dengan sang kekasih, Jessica Iskandar.

"Ada yang komen, Richard itu parasit katanya."

"Did you read that, lu baca nggak?," tanya Denny Sumargo.

Menjawab pertanyaan Denny Sumargo, Richard Kyle mengaku mengetahui kabar tersebut.

Denny Sumargo pun bertanya apakah sebutan parasit itu tidak menyakiti hatinya.