Audi Marrisa Hamil Anak Pertama, Anthony Xie Bagikan Foto USG Calon Bayi

Artis cantik Audi Marissa hamil anak pertama dengan Anthony Xie. Diketahui, Audi dan Anthony menikah pada September 2020 lalu secara tertutup, hanya dihadiri orang terdekat.

TRIBUN-MEDAN.com - Kabar bahagia datang dari pasangan artis Audi Marissa dan Anthony Xie.

Pasangan yang menikah 13 September 2020 lalu ini segera memiliki momongan.

Ya, Audi Marissa kini tengah mengandung anak pertama mereka.

Kabar bahagia itu diberitahukan Audi Marrissa lewat postingan Instagramanya, pada Selasa (3/11/2020) pagi ini.

Berikut postingan kebahagiaan mereka.

"The most beautiful gift (kado terindah)

We feel blessed to have a baby, please pray for us..

(kami terberkahi untuk memiliki anak, tolong doakan kami)

Pray for our baby who can grow healthy until come to the world.