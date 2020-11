Dapat Pesan Khusus dari Ayah Mertua, Baskara Mahendra Kerap Lakukan Ini Bareng Keluarga Sherina

TRIBUN-MEDAN.com - Dapat pesan khusus dari ayah mertua, lihat foto-foto kedekatan Baskara Mahendra dengan keluarga Sherina Munaf.

Sherina Munaf dan Baskara Mehendra melepaskan masa lajang mereka.

Tanpa gembar-gembor, Sherina Munaf dan Baskara Mehendra menikah, Selasa (3/11/2020) ini.

Lantaran masih ada pandemi Covid-19 di Jakarta, Sherina Munaf dan Baskara Mahendra hanya menggelar akad nikah saja.

Di akun Insta Story yang diunggah Senin (2/11/2020), Triawan Munaf telah memberikan sinyal pernikahan Sherina Munaf dan Baskara Mahendra.

"Welcome to this world Baskara. Can't wait to see you," tulis Triawan Munaf.

Triawan Munaf dikenal sebagai ayah Sherina Munaf yang pernah menjadi Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf).

Sherina Munaf dan Baskara Mahendra iseng main kuis (Kolase TribunStyle (Instagram/sherinasinna) (Kolase TribunStyle (Instagram/sherinasinna)

Saat menuliskan kalimat tersebut, Triawan Munaf mengunggah foto yang sepertinya seserahkan yang diberikan Baskara Mahendra untuk Sherina Munaf.

Kabar pernikahan tersebut tersiar setelah beredar undangan pernikahan Sherina Munaf dan Baskara Mahendra, Selasa siang.

"Mengingat masih ada pandemi, akad nikah hanya dihadiri kedua orang tua mempelai dan saksi dengan protokol kesehatan ketat," tulis undangan tersebut.