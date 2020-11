Komunitas di Medan Adakan Sunat Massal dan Operasi Bibir Sumbing Gratis Untuk Kaum Dhuafa

Tribun-Medan.com/Rechtin Hani Ritonga

Beberapa Komunitas We Care We Share Medan, Bikers Brotherhood Medan, Komunitas Peduli Anak Jalanan, Sedekah Yatim dan dr Arya Tjipta SpBP mengadakan kegiatan bakti sosial berupa sunat massal gratis, Minggu (20/9/2020) di The Clinic, Jalan Sekip Medan.