Profil Letjen (Purn) Djamari Chaniago, Ikut dalam Rombongan Moge yang Pukul Anggota 2 TNI

TRIBUN-MEDAN.COM - Nama Letjen (Purn) Djamari Chaniago ikut menjadi viral dalam kasus pengendara moge pukul 2 anggota TNI di Simpang Tarok, Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Jumat (30/10/2020)

Ternyata Letjen (Purn) Djamari Chaniago bukan purnawirawan biasa.

Dia sempat menjabat sebagai Pangkostrad.

Jabatan terakhir militer yang embannya adalah Kepala Staf Umum TNI.

Sebelumnya ia juga pernah menjabat sebagai Panglima Kodam III Siliwangi, Jawa Barat.

Djamari tercatat sebagai lulusan Akademi Militer tahun 1971 dan berasal dari kesatuan Infanteri.

Saat kejadian, mantan Panglima Kostrad tersebut berada dalam rombongan pengendara motor Harley Davidson.

Ia diketahui memimpin Harley Davidson Owner Grup Siliwangi Bandung Chapter Indonesia.

Djamari dan rombongannya hendak touring ke Sabang, Aceh.

Touring HOG bertema Long Way Up Sumatera Island ini dimulai 29 Oktober hingga 8 November 2020 mendatang dengan titik awal touring via darat mulai dari Bandung hingga ke Sabang Aceh.

(hen/tribun-medan.com)