Tingkatkan Layanan Pelanggan, JNE Langkat Resmikan Gedung Operasional

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Di tengah kondisi perekonomian dan bisnis dunia yang mengalami penurunan karena pandemi Covid 19, JNE tetap meningkatkan kapabilitas infrastruktur sebagai salah satu inovasi.

Diantaranya dengan bertambahnya gedung operasional yang bertujuan untuk terus meningkat pelayanan kepada pelanggan.

Peningkatan kapabilitas infrastruktur, SDM dan IT merupakan kesatuan inovasi agar bisnis JNE tetap dapat terus mengantarkan kebahagian sesuai dengan tagline “Connecting Happines”.



Memasuki tahun kelima sejak pertama kali didirikan sejak tahun 2015, JNE Langkat kini akhirnya dapat memiliki gedung operasional baru untuk melakukan proses operasional yang lebih baik.

Sebagai ungkapan rasa syukur tersebut digelar acara peresmian gedung dan diiringi dengan santunan kepada anak yatim, Sabtu (31/10/2020).

Acara tersebut dihadiri oleh Pimpinan Kepala JNE Cabang Utama Medan, Fikri Al Haq beserta jajaran dan Hari Susilo Pimpinan Kepala Cabang JNE Langkat yang dilaksanakan dengan sangat khidmat, dimulai dari pembacaan ayat suci Al-Quran, sambutan dari tamu undangan dan pemotongan tumpeng.



Dalam rangkaian acara peresmian gedung operasional tersebut, pihak JNE Langkat menghadirkan puluhan anak yatim yang berasal dari daerah sekitar kecamatan Stabat, dengan harapan agar mendapatkan berkah setiap bisnis yang dijalani dari Tuhan YME.

Acara yang diselenggarakan dalam bentuk istighosah dan do’a bersama ini, merupakan bentuk rasa syukur atas berdirinya gedung operasional baru tersebut yang berlokasi di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.



Hari Susilo Pimpinan Kepala Cabang JNE Langkat, mengatakan, pihaknya bersyukur dan memanjatkan doa agar hadirnya gedung baru ini memberikan manfaat dan membawa berkah kepada semua orang khususnya masyarakat Langkat.

Gedung operasional JNE Langkat ini harapannya mampu melayani distribusi barang masuk maupun ke luar Langkat.

"Tahun 2019 peningkatkan kiriman dari seluruh Indonesia ke Kabupaten Langkat maupun keluar hingga 30 persen, dan di tahun 2020 ini diharapkan dapat meningkat 25 persen dengan demikian JNE memiliki peran dalam pergerakan perekonomian Kabupaten Langkat dan sekitarnya terutama dalam pemasaran produk pelaku UMKM Langkat secara digital ke seluruh Indonesia bahkan dunia," kata Hari.



Sementara itu, Kepala Cabang Utama JNE Medan, Fikri Alhaq Fachryana, mengatakan gedung baru yang representatif ini dapat digunakan secara maksimal untuk counter pengiriman, sedangkan lantai dua digunakan untuk kegiatan community development, fasilitas ruangan yang dapat digunakan gratis oleh masyarakat khususnya komunitas dan pelaku UMKM di Kabupaten Langkat.

"Dengan mengutamakan memberi manfaat yang dilandasi sosial dan didukung oleh tagline di usia JNE yang menginjak 30 Tahun yaitu “Bahagia Bersama” ini, merupakan bukti bahwa JNE ingin memberikan value yang lebih agar selalu dekat dengan masyarakat," kata Fikri.



Ia menjelaskan pada bulan November merupakan bulan spesial bagi JNE yang akan merayakan hari jadinya yang ke-30 sejak didirikan pada tahun 1990.

Untuk memperingati momen spesial 3 dekade perusahaan yang didirikan oleh Alm. H. Soeprapto Soeparno ini, JNE akan terus melakukan langkah-langkah untuk memberi manfaat dan berbagi kebahagiaan dengan masyarakat.

"Oleh karena itu, berbagai hal JNE lakukan untuk memberi dan berbagi kepada masyarakat luas di berbagai bidang. Diantaranya di JNE Langkat sendiri program yang sedang berjalan adalah pelatihan membuat kue martabak mini dengan komunitas di Langkat. Bekerjasama dengan Inisiatif Zakat Indonesia membangun rumah pelatihan Design Grafis, bersinergi dengan Dinas Koperasi dan UKM di seluruh Kabupaten/Kota di Sumatera untuk kegiatan JNE Ngajak Online, serta beberapa program untuk pendidikan seperti JNE Goes to Campus, JNE Goes to School, dan JNE Goes to TK," ucapnya.

(nat/tribun-medan.com)