Begini Penjelasan BI Sumut Dampak Pilpres AS Terhadap Perekonomian Indonesia

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Pemilihan Presiden Amerika Serikat (AS) akan tetap membawa pengaruh pada perekonomian Indonesia.

Terpilihnya Donald Trump atau Joe Biden akan berpengaruh pada ekonomi, terutama pada negara-negara eksportir termasuk Indonesia.

"Dampaknya pasti ada, tapi ini kan harus hitung-hitung dulu. Trump ini kan lebih ke Partai Republik, dia lebih mengandalkan bagaimana mendorong domestic demand di Amerika sendiri," ujar Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumut Wiwiek Sisto Widayat, Rabu (4/11/2020).

Hal ini, menurutnya, akan berdampak pada negara-negara eksportir. Karena Trump lebih mendorong permintaan domestik, jumlah produk luar yang masuk ke Amerika akan lebih dibatasi.

"Sedangkan Joe Biden ini kan berbeda. Dia dari Partai Demokrat, seperti Barack Obama dulu. Nah dia akan lebih bagaimana mengkonsolidasikan dunia. Mungkin secara ekonomi akan lebih bagus dibandingkan zamannya Trump. Karena ekspor akan lebih dibuka lagi," katanya.

Meski begitu kata Wiwiek, beberapa waktu lalu, Menteri Luar Negeri AS sudah menjanjikan bahwa Indonesia akan tetap mendapatkan fasilitas kemudahan melakukan ekspor ke Amerika yakni Generalized System of Preferences (GSP).

"Tapi itu hitung-hitungannya akan lebih rumit. Namun all and all, Partai Demokrat akan lebih menguntungkan dibandingkan Partai Republik" pungkasnya.

Sementara Pengamat Ekonomi Sumatera Utara, Benjamin Gunawan mengatakan Pemilihan Presiden AS akan berdampak bagi ekonomi Indonesia.

Dampaknya merupakan akibat dari kebijakan yang diambil oleh presiden yang terpilih nantinya.

"Artinya memang siapapun yang terpilih, yang akan berpengaruh nantinya adalah kebijakannya. Kalau presiden AS yang sekarang (Trump) maka kita sudah melihat serangkaian kebijakan yang telah dibuat dan kita mengetahui dengan jelas bagaimana dampak dari kebijakan tersebut terhadap perekonomian dunia dan Indonesia," katanya.