Donald Trump Mulai 'Kepanasan' Kalah dari Joe Biden 1,8 Juta Suara atau Selisih 11 Poin

TRIBUN-MEDAN.COM - Persaingan perebutan orang nomor satu di Amerika Serikat semakin ketat.

Hingga pukul 13.45 WIB Capres Petahana Donald Trump kalah dari Joe Biden dengan selisih 1,8 juta suara.

Secara kumulatif Joe Biden memperoleh 224 poin sementara Donald Trump 213 poin atau selisih 11 poin.

Pemenang US Election adalah capres yang memperoleh 270 poin.

Data di Washington, Joe Biden menang telak yakni 61% atau 2.023.498 voters, sementara Donald Trump memperoleh 36,8% atau 1.221.263 voters.

Di Texas, Donald Trump menguasai dengan perolehan 52,2% atau 5.613.69 voters, sementara Joe Biden memperoleh 46,4% atau 4.988.587 voters.

Setiap negara bagian di AS memiliki porsi suara elektoral bervariasi berdasarkan jumlah senator dan perwakilannya.

Negara bagian Florida, misalnya, memiliki porsi 29 suara elektoral, sedangkan negara bagian Georgia hanya memiliki 16 suara elektoral.

Nantinya, pemenang di masing-masing negara bagian akan mendapatkan seluruh suara elektoral.

Sehingga, kemenangan pemilu presiden AS bukan berdasarkan jumlah suara terbanyak dari seluruh penduduk AS, melainkan kemenangan per wilayah berdasarkan akumulasi suara elektoral tadi.

Biasanya, pemenang pemilu presiden AS dapat diketahui pada di penghujung malam pada hari pemilu (Selasa) waktu setempat, alias hari Rabu waktu Indonesia..

Untuk mengetahui hasil Pilpres Amerika Serikat atau US Election bisa dilakukan dengan berbagai cara.

Google juga menyediakan tracking hasil Pilpres AS di laman beranda situs Google.com.

Pengunjung cukup memasukkan kata kunci terkait seperti "pemilu Amerika" atau "US election", Google pun akan menampilkan tracking di urutan teratas hasil pencarian.

(hen/tribun-medan.com)